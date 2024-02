Captura de procurado em Itapira durante operações policiais no dia 11 de fevereiro

No dia 11 de fevereiro, uma operação policial em Itapira resultou na captura de um procurado pela justiça. L. T. M., de 33 anos, foi detido pela equipe de Força Tática durante o Patrulhamento Tático realizado na área da 3ª Companhia da Polícia Militar, como parte das operações Impacto e Carnaval, que visavam prevenir atos ilícitos durante o período festivo.

Durante o patrulhamento, a equipe de Força Tática avistou o indivíduo em via pública, que ao perceber a presença policial, tentou evitar a abordagem adentrando rapidamente em sua residência, local onde realizava a venda de produtos alimentícios, especificamente cachorro quente, simulando estar atendendo um pedido.

Diante do comportamento suspeito e da tentativa de fuga, os policiais decidiram abordar o indivíduo e realizaram uma busca pessoal conforme os protocolos operacionais padrão. Após essa abordagem, foi feita uma pesquisa via Copom, que resultou na constatação de um mandado de prisão em aberto expedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O mandado estava relacionado ao crime de roubo, com a comarca de Monte Sião, estado de Minas Gerais.

Após a confirmação do mandado de prisão, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi encaminhado às autoridades competentes. As medidas administrativas foram realizadas na CPJ de Mogi Guaçu e o procurado foi recolhido à cela provisória, onde permanece à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.

A ação policial demonstra o comprometimento das forças de segurança em garantir a ordem pública e combater a criminalidade, contribuindo para a tranquilidade e segurança da população de Itapira e região.