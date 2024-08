Captura de Procurado em Mogi Guaçu Durante Operação Impacto

Na noite do dia 1º de agosto, uma equipe da Força Tática da 1ª Companhia da Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou a detenção de um indivíduo procurado pela Justiça. A ação ocorreu durante a Operação Impacto, que visa a prevenção de atos ilícitos na região.

Durante o patrulhamento tático, os policiais avistaram o indiciado, identificado como G., dentro de um estabelecimento comercial. Ao notarem um volume suspeito na cintura do indivíduo, decidiram realizar uma abordagem. Após uma revista pessoal, verificou-se que o volume tratava-se de um aparelho celular, não sendo encontrado nenhum material ilícito com o suspeito.

No entanto, ao procederem com as consultas necessárias junto ao COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), os policiais descobriram que o indiciado G. possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu para as medidas administrativas cabíveis. Após o término dos procedimentos, G. foi encaminhado à cela provisória, onde permanecerá à disposição da Justiça.