Grupo de Holambra completa mais duas etapas rumo à Basílica de Aparecida

Peregrinos relatam momentos de superação, fé e emoção no 7º e 8º dia do Caminho da Fé

O grupo de peregrinos de Holambra segue firme em sua jornada espiritual rumo à Basílica de Aparecida. Nos dias 17 e 18 de junho, o grupo concluiu o 7º e o 8º dia do Caminho da Fé, registrando mais marcos emocionantes nessa caminhada de devoção e união.

No dia 17, os Amigos em Fé partiram da pousada Bom Caminho, em Consolação, às 7h da manhã, em direção à cidade de Paraisópolis. O percurso de 20 quilômetros até a pousada Lá na Roça foi concluído com tranquilidade. Durante o trajeto, o grupo cruzou com cerca de 20 mulheres peregrinas e alguns ciclistas. A parada para o almoço ocorreu no restaurante Seta Amarela, onde, entre fotos e sorrisos, os caminheiros renovaram as energias antes de seguir até o destino final do dia, alcançado por volta das 13h30.

Já no dia 18, a saída de Paraisópolis em direção ao distrito de Luminosa foi marcada por frio intenso logo ao amanhecer, o que favoreceu a caminhada. O grupo notou o aumento de peregrinos na trilha, possivelmente pela proximidade do feriado. As paisagens também mudaram: após deixarem para trás plantações de café e morangos, os Amigos em Fé passaram a cruzar campos de banana.

As dores físicas cederam espaço à emoção de quem já ultrapassou os 200 quilômetros percorridos. O coração bate mais forte a cada passo, com a chegada à Basílica prevista para o próximo sábado, 21 de junho. Em merecido descanso, os peregrinos se preparam agora para enfrentar os 38 quilômetros do próximo trecho, até Campos do Jordão.

O grupo de Holambra é composto por Paulo, Lola, Serginho, Belinha, Cristiano, Rafael, Jeferson e Mirella, que seguem firmes, guiados pela fé e pela união.