Polícia Civil estoura ‘casa bomba’ do tráfico em Campinas e apreende mais de mil porções de drogas

Homem e mulher com antecedentes criminais foram presos em flagrante; entorpecentes abasteciam diversos pontos de venda da região.

Policiais civis do 9º Distrito Policial de Campinas localizaram, nesta segunda-feira (23), uma “casa bomba” usada para armazenar drogas no bairro Cidade Singer. A operação, resultado de 15 dias de investigação, resultou na prisão de um homem de 25 anos e uma mulher de 29 anos, ambos com antecedentes por tráfico de entorpecentes.

De acordo com o delegado titular Sandro Jonasson, os policiais monitoravam um ponto de venda de drogas e, com o avanço das investigações, conseguiram identificar o imóvel utilizado como depósito. No momento da ação, os suspeitos estavam saindo para abastecer pontos de tráfico, o que possibilitou a abordagem e a prisão em flagrante.

No local, os agentes apreenderam 1.003 porções de entorpecentes, entre cocaína, maconha, crack, haxixe e uma substância conhecida como dry. A quantidade foi considerada significativa pela Polícia Civil, representando um prejuízo direto às operações do tráfico na região.

“A mulher atuava como vendedora e o homem como gerente, responsável por liberar as porções para distribuição”, explicou o delegado. Ambos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e permanecem detidos à espera da audiência de custódia.

A ação reforça o trabalho estratégico da Polícia Civil no combate ao tráfico e à desarticulação das estruturas que sustentam o crime organizado na cidade.

