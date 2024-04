Captura de Procurado em Mogi Guaçu: Indivíduo de 25 Anos Preso pela Equipe do CGP-1

Na tarde desta sexta-feira, 26 de abril, uma operação coordenada pela Equipe do Comando de Grupamento Patrulha (CGP-1) resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça no Distrito de Martinho Prado Jr, em Mogi Guaçu.

Identificado como J., de 25 anos, o indivíduo foi localizado no interior de um estabelecimento comercial. Ao perceber a presença da equipe policial, o suspeito tentou fugir, porém foi prontamente abordado.

Após uma busca minuciosa, nenhum objeto ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, ao verificar sua situação criminal através do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e do Cadastro Nacional de Justiça (CNJ), constatou-se a existência de um mandado de prisão em seu desfavor.

Diante disso, foi dada voz de prisão a J.e seus direitos constitucionais foram declarados. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o escrivão de polícia relatou o ocorrido ao delegado de plantão.

No local, foi elaborado o Boletim de Ocorrência. Após as medidas administrativas cabíveis, o indiciado foi encaminhado à cela provisória, onde permanece à disposição da Justiça para as devidas providências legais.