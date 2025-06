Bailarina de Jaguariúna conquista 1º lugar em festival internacional de dança

Júlia Santos, do Haydee Dance Center, leva Jaguariúna ao topo no Passo de Arte Grand Prix Regional

A cidade de Jaguariúna brilhou no cenário da dança neste fim de semana. A jovem bailarina Júlia Santos conquistou o 1º lugar em sua categoria durante o Passo de Arte Grand Prix Regional, um dos festivais de dança mais importantes do país.

O evento faz parte do circuito do Passo de Arte Grand Prix, que promove a dança como forma de expressão artística, incentiva o intercâmbio entre estudantes e profissionais da área e valoriza o talento de bailarinos e coreógrafos em nível nacional e internacional.

Júlia, aluna dedicada do Haydee Dance Center, encantou o público e os jurados com sua performance impecável. A conquista é também reflexo do trabalho e dedicação de sua professora Andrea Chaves, que tem sido uma inspiração e referência para o desenvolvimento técnico e artístico de seus alunos.

Essa vitória soma-se a outras importantes conquistas do grupo ao longo deste ano, reforçando o compromisso com a excelência e a paixão pela dança. Para Jaguariúna, é motivo de orgulho ver o talento de seus jovens artistas reconhecido em um evento de tamanha relevância.

Colaboração do texto: Haydee Benatti