Carreta Roubada em Minas Gerais é Localizada com Placas Adulteradas em Santo Antônio de Posse

Foto: Rodolfo Lobo

Na madrugada desta quarta-feira (19), uma carreta que havia sido roubada em Minas Gerais foi localizada com placas adulteradas em Santo Antônio de Posse. O veículo estava com um grande carregamento de madeira quando foi encontrado.

A GCM de Holambra, durante patrulhamento, localizou uma carreta roubada em estrada próxima a empresa Veiling (localizada em Posse). Em seguida, o motorista responsável pela carreta foi encaminhado até a delegacia de polícia de Santo Antônio de Posse, e a guarda holambrense comunicou o ocorrido aos policiais possenses.

Esse veículo em questão estava com placas adulteradas, quando foi identificado, constatou-se que a carreta teria sido roubada em Extrema , município de Minas Gerais, e que sua placa original, era da cidade de Itapeva, cidade no sul paulista. O proprietário legítimo do veículo foi contatado e já se encontra em Posse para recuperar o mesmo. Em relação ao acusado do roubo, o mesmo está sob custódia e será encaminhado a Delegacia de Jaguariúna nas próximas horas.