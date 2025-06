Juiz Rogério Correia Dias receberá título de Cidadão Amparense

Proposto pelo presidente da Câmara de Amparo, vereador Fernando Garcia (MDB), o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2025 foi aprovado e concede a Rogério Aparecido Correia Dias, o título de Cidadão Amparense.

Na reunião de 9 de junho, os vereadores votaram e conheceram mais sobre a vida do homenageado, nascido em Bom Jesus dos Perdões (SP). “Graduado em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rogério foi primeiro juiz substituto da 54ª Circunscrição de Amparo nos anos 1997/98. Promovido ao cargo de juiz de direito, atuou na Vara Distrital de Jarinu – Comarca de Atibaia (1998); depois 3ª Vara Cível (2006) e exerceu o cargo de juiz eleitoral da 16ª Zona Eleitoral – Atibaia (2005/2006 e 2022/2023). Foi também professor na Universidade São Francisco (USF), em Bragança Paulista, e no Centro Universitário (Unifaat), em Atibaia, além de ser autor de diversos livros”, diz o texto do projeto. Destaque para sua função de coordenador dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC’s) de Atibaia e de Jarinu e da Corregedoria Permanente do Registro Civil das Pessoas Naturais de Atibaia.

Para o autor, a honraria eterniza toda a dedicação profissional de Rogério, além de reforçar o carinho e amizade nutridos no município de Amparo, em especial com os servidores do Fórum. “Comparando-o com a figura do patrono do local, ministro Laudo de Camargo, digo que foi ‘um substituto, insubstituível'”, finaliza o presidente Fernando.