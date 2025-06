Amigos de Holambra iniciam Caminho da Fé rumo à Basílica de Aparecida

Grupo amplia número de integrantes em peregrinação anual, com previsão de chegada em 21 de junho

Nesta terça-feira (10), às 16h, um grupo de amigos de Holambra deu início a mais uma caminhada de fé em direção à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte. A concentração aconteceu no Portal do Moinho, onde os peregrinos se encontraram antes de seguir de carro até a cidade de Águas da Prata (SP). Lá, na quarta-feira de manhã, começam oficialmente a peregrinação pelo tradicional Caminho da Fé.

Este é o segundo ano consecutivo que o grupo realiza essa jornada religiosa. Além dos participantes do ano passado — Paulo, Lola, Serginho e Belinha — o grupo ganhou quatro novos integrantes: Cristiano, Rafael e o casal Jeferson e Mirella, ampliando ainda mais a união e o espírito de fraternidade.

A previsão de chegada à Basílica de Aparecida é para sábado, dia 21 de junho. Ao longo do percurso, o grupo planeja compartilhar registros e momentos especiais dessa jornada, mostrando que vale a pena retomar o caminho todos os anos. O objetivo vai além do esforço físico: é também uma oportunidade de reflexão, espiritualidade e renovação de fé.