Centro Cultural: bandas regionais dos anos 80 e 90 serão homenageadas durante exposição na FeirArte de novembro

Revivendo os grandes bailes – Uma jornada musical no tempo! é o tema da exposição em homenagem aos ícones musicais da Baixa Mogiana das décadas de 80 e 90. A mostra será no dia 7 de novembro, das 8h às 22h, durante a FeirArte, no Centro Cultural, evento que ocorre sempre na primeira terça-feira de cada mês, sendo organizado pela Secretaria Municipal de Cultura. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Neste dia, serão expostos cartazes de shows com cerca de 25 bandas que abrangem os estilos do rock, sertanejo, country, samba, pop, entre outros. “E mais de 50 artistas regionais que moldaram o cenário musical de Mogi Guaçu e região também serão homenageados e, desta forma, teremos uma celebração emocionante destes ícones que influenciaram gerações”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

A ideia para a exposição Revivendo os grandes bailes – Uma jornada musical no tempo! surgiu a partir de um pedido do doador do acervo, Leonel Negli, que guardou os cartazes desde os anos 80. “Hoje conseguimos localizar e confirmar a presença de 50 músicos. Todos irão receber um certificado de reconhecimento ao trabalho que foi desenvolvido durante estas décadas”, disse.

Entre as bandas já confirmadas estão a TomaRock e a Popzera, formações estas que também se apresentarão durante a FeirArte às 19h e 20h30, respectivamente. “Durante a apresentação da banda Popzera, os músicos homenageados presentes serão chamados para receber os certificados e participar de uma ‘jam’ com banda”, falou.

Agenda

Exposição: Revivendo os grandes bailes – Uma jornada musical no tempo!

Local: Centro Cultural

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo

Horário: 8h às 22h

Entrada e estacionamento gratuitos