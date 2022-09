Centros de Educação Infantil promovem noite de interação com familiares de alunos

Os Centros de Educação Infantil (CEIs) receberam na noite de segunda-feira, 19, familiares dos bebês e das crianças bem pequenas para a realização do Dia da Família na Escola.

As atividades oferecidas foram variadas e envolveram alongamentos, caminhadas, capoeiras, danças, massagens, criação de slimes, contação de histórias, pinturas em telas e rodas de músicas. Professores de Educação Física, Professores de Dança, Fisioterapeutas, Capoeiristas e Músicos participaram de maneira voluntária e conduziram as atividades em conjunto com as equipes das escolas municipais.

A parceria entre família e escola é um dos principais elementos para o sucesso da educação, possibilitando o aumento na qualidade das ações com as crianças, bem como fortalecendo o vínculo e o respeito mútuo visando garantir uma melhor aprendizagem, seja ela na sua formação pessoal ou social do indivíduo.

A Secretaria Municipal de Educação agradece o empenho das equipes dos Centros de Educação Infantil, os profissionais voluntários envolvidos e a participação das famílias.