Holambra Confirma Primeira Morte por Dengue em 2025

Vítima é um homem de 56 anos, morador do bairro Fundão; município já soma 714 casos confirmados

A Prefeitura Municipal de Holambra confirmou nesta quarta-feira (4) a primeira morte por dengue registrada no município em 2025. De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, a vítima é um homem de 56 anos, morador do bairro Fundão, que apresentava comorbidades e estava internado no Hospital Estadual de Sumaré. A morte ocorreu no dia 9 de maio.

O município contabiliza até o momento 714 casos confirmados da doença. A Prefeitura, por meio do Departamento Municipal de Saúde, reforça a necessidade de colaboração da população para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Entre as orientações estão a eliminação de recipientes que acumulam água, a limpeza frequente de caixas d’água e calhas e o descarte adequado de materiais que possam se tornar criadouros do mosquito.

O Departamento Municipal de Saúde alerta que, em caso de sintomas como febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas e mal-estar geral, a população deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima para avaliação e tratamento.

A Prefeitura reforça ainda que continuará realizando ações de prevenção e combate à dengue, intensificando a fiscalização e a orientação à comunidade.