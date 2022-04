CERIMÔNIA OFICIAL MARCA SAÍDA DA DELEGAÇÃO QUE REPRESENTARÁ MOGI MIRIM NO JOMI 2022

Na quarta-feira (20), aconteceu a saída da delegação que representará Mogi Mirim nos Jogos da Melhor Idade (JOMI). Com 32 inscritos, a equipe que participará das competições em Casa Branca (SP) se reuniu para a tradicional cerimônia no Mais Vida, programa promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esporte.

O Mais Vida foi retomado em fevereiro deste ano e já conta com mais de 500 idosos que participam de mais de 10 atividades promovidas pela Secretaria de Esporte. Já o JOMI será realizado até o dia 24 de abril e é promovido pelo Governo de São Paulo.

32 atletas integram a delegação mogimiriana e foram inscritos até esta terça-feira (19), data final para a entrega da relação nominal à organização. Após dois anos inativo devido à pandemia, o JOMI retorna nesta temporada. As cidades da 4ª Região Esportiva da Secretaria Estadual de Esporte, da qual Mogi Mirim faz parte, disputarão as competições em Casa Branca. A abertura oficial do JOMI aconteceu nesta quarta-feira, 14h. No primeiro dia já houve briga por medalha na coreografia.

Mogi Mirim está inscrita em 16 disputas: atletismo feminino, bocha masculino, buraco feminino e masculino, dança de salão misto, dominó feminino e masculino, malha masculino, natação feminino (categorias a, b e d), tênis masculino e feminino, tênis de mesa masculino, voleibol adaptado feminino e xadrez masculino.

TABELA

No buraco feminino, Mogi Mirim está no grupo E ao lado de Pedreira e Amparo. A estreia será na quinta-feira (21), às 9h, diante de Pedreira, no Salão de Festas Paróquia de Nossa Senhora das Dores. A partir das 10h30 será a vez do duelo com Amparo. Já os homens estão no Grupo C, ao lado de Pedreira, Casa Branca e Hortolândia. A estreia também será às 9h e contra Pedreira. Depois, às 10h30, duelo com Hortolândia.

No bocha, com duelos eliminatórios, Mogi Mirim estreia às 10h, diante de Paulínia, na Associação Casabranquense de Cultura Physica e Esporte (ACCPE). A malha masculina estreia às 10h30, diante de Conchal, também na ACCPE. Cordeirópolis e Aguaí também estão no Grupo C ao lado de Mogi Mirim. O confronto com Aguaí, aliás, também será no dia 21, às 14h.

No dominó feminino Mogi Mirim caiu no Grupo E, ao lado e Águas da Prata e Cordeirópolis. A estreia será às 10h30, diante de Cordeirópolis, no Centro Comunitário de Casa Branca. No masculino, Mogi ficou na chave D, que também tem Jaguariúna e Casa Branca. Aliás, o debute será às 9h, contra Jaguariúna e depois, contra os anfitriões, às 10h30 do dia 21.

O tênis de mesa masculino, inscrito na categoria b, foi sorteado para o Grupo D, que também tem Nova Odessa e Hortolândia. A estreia será neste dia 21, às 16h, contra Hortolândia, no Centro Paula Souza, a ETEC de Casa Branca. Já o voleibol adaptado feminino, que disputará a categoria a, faz o jogo 2, diante de Jaguariúna, a partir das 9h30, no Ginásio Municipal Antonio Francisco Rodrigues. Quem avançar enfrenta Casa Branca na fase seguinte.

A programação para os dias 22, 23 e 24 será divulgada em breve. Todas as informações podem ser obtidas através do boletim oficial do JOMI 2022 em https://casabranca.sp.gov.br/jomi-2022/tabelas/.