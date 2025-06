Copa Nelson Atala: definidos os finalistas das três categorias

As finais da Copa Itapira de Futebol de Base 2025 ‘Nelson Atala’ já estão definidas nas três categorias em disputa. Os jogos decisivos acontecem no sábado (14), no campo Pedro Bagini, em Itapira.

Na categoria sub11, a decisão será entre BTS ‘A’ e SEL Itapira. A vaga da BTS ‘A’ foi confirmada na quinta-feira (5), com vitória por 1 a 0 sobre a equipe BTS ‘B’, no Centro Esportivo Antônio Campano, em Mogi Guaçu.

No mesmo dia, pela sub15, o Atlético Guaçuano ‘B’ venceu a SEL Mogi Guaçu por 3 a 1 e garantiu presença na final, onde enfrentará o Atlético Guaçuano ‘A’. Já no sábado (7), no campo Pedro Bagini, foi definida a última vaga restante. Pela categoria sub13, a equipe de Socorro venceu a Esportiva Sanjoanense por 2 a 1 e vai disputar o título contra a SEL Itapira.

Com isso, as finais do torneio estão confirmadas e acontecerão em dois dias. A pedido do finalista, o campeão da sub15 será conhecido na sexta-feira (13). A partir das 19h00, o Atlético Guaçuano ‘A’ encara o Atlético Guaçuano ‘B’.

Já no sábado (14), a partir das 8h00, tem a decisão do sub13, entre a SEL Itapira e a Prefeitura de Socorro. Na sequência, conheceremos o vencedor da sub11, com SEL Itapira x BTS ‘A’. Todas as partidas ocorrerão no Pedro Bagini, no Lazer.