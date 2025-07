Tarimbo Cultural realiza evento de encerramento do projeto Potência Hip-Hop na Sala Toninhos

Evento acontece no dia 06 de julho, domingo, das 13h às 19h, com entrada gratuita

Dia 06 de julho, domingo, na sala Toninhos, dentro do espaço da Estação Cultura de Campinas, a partir das 13 horas acontece o evento de encerramento do Projeto Potência Hip-Hop, da Tarimbo Cultural.

O evento marca o encerramento da primeira edição do projeto Potência hip-hop com a rapper paulistana MC Soffia como participante de uma roda de conversa sobre trajetórias artísticas de mulheres na cena do hip-hop. Além da roda de conversa, o evento terá intervenções artísticas das grafiteiras Alexia Gabrielly (Aura), Maiara Marinho e Beatriz LuMO, da Bgirl, Marcelina Silva, e da cantora NEGGA, todas de Campinas, participantes do projeto.

“A primeira edição chega com um recorte necessário e urgente: uma edição feita exclusivamente para mulheres. Mulheres que rimam, que dançam, que grafitam, que produzem, que sonham e constroem. Mulheres que muitas vezes atuam à margem do movimento, mas que são o próprio movimento. Com elas e por elas, damos o primeiro passo de uma trajetória que quer deixar legado.”, comenta Bruna Camargo, fundadora da Tarimbo Cultural.

Segundo Bruna, o projeto Potência Hip-Hop é um convite para que essas mulheres se vejam, se escutem e se fortaleçam. “O Hip-Hop vai além de uma simples expressão artística. É voz, é território, é potência, é movimento cultural. E é a partir dessa força que nasce o projeto Potência Hip-Hop, uma jornada formativa e cultural que reconhece, fortalece e impulsiona as múltiplas potências de jovens artistas, usando os elementos e princípios do Hip-Hop como caminho de expressão, formação e transformação.”, comenta ela.

Através de encontros formativos, ações culturais e trocas coletivas, cada participante chega ao evento de encerramento, com ferramentas, estratégias e uma entrega construída ao longo da jornada, tornando-se mais protagonistas de seus projetos de vida e arte.

Além de inscrever esse projeto em editais de leis de incentivo à cultura, a Tarimbo Cultural está em busca de patrocínios para fortalecê-lo e lançar próximas edições. Potência Hip-Hop é uma realização Tarimbo Cultural, com o apoio da Batalha Estação da Rima e da Sala Toninhos.

Potência Hip-Hop

Nos dias 21 e 28 de junho, sábado, das 09h às 16h30, na Fêmea Fábrica um grupo de 10 mulheres atuantes no hip-hop se reúnem para uma jornada formativa de fortalecimento de suas trajetórias. No total, 19 horas de programação considerando o evento de encerramento, no dia 06 de julho, domingo, marcam a primeira edição do projeto Potência Hip Hop, realizado pela Tarimbo Cultural. O projeto une formação crítica, artística e empreendedora, de mulheres atuantes na cultura Hip-Hop, com o objetivo de fortalecer a autonomia, expressão autoral e a capacidade de planejar trajetórias sustentáveis no cenário cultural, a partir de práticas educativas não formais, que articulem reconhecimento de potências, consciência social e estratégias de resistência e visibilidade. Presencial com todas as atividades gratuitas, o projeto contempla 2 encontros de 6h de duração com 6 oficinas distribuídas nesses 2 encontros. Programa Formativo – Formação Política e Direitos | Cultura Hip-Hop: Pilares, História e Atuação | Reconhecimento das Potencialidades | Escrita Criativa e Expressão Artística | Planejamento de Trajetória

Tarimbo Cultural

Empresa Afro Referenciada de Campinas focada em fortalecer profissionais e projetos criativos através de ações formativas e culturais que conectam e geram possibilidades de ser e prosperar. A Tarimbo Cultural une a arte de criar, produzir e gerir para apoiar ideias que nascem para transformar mundos! Conheça mais em https://www.tarimbocultural.com.br/

SERVIÇO

Evento de encerramento do projeto Potência Hip-Hop

Dias: 06 de julho (domingo) | Hora: 13h às 19h

Local: Sala Toninhos | R. Francisco Teodoro – Vila Industrial, Campinas/SP

Entrada: Gratuita | Outras informações: @tarimbocultural