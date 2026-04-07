Ciclovia de 25 km vai ligar Holambra, Santo Antônio de Posse e Artur Nogueira pela SP-107

Projeto da Rota Mogiana promete impulsionar mobilidade, lazer e turismo na região

A região formada por Holambra, Santo Antônio de Posse e Artur Nogueira será beneficiada com a construção de uma ciclovia de aproximadamente 25 quilômetros ao longo da Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP-107). A iniciativa faz parte do projeto de concessão da Rota Mogiana, do Governo do Estado de São Paulo.

O trajeto terá início no km 18,8, em Artur Nogueira, e seguirá até o km 43,9, em Santo Antônio de Posse, passando por Holambra — cidade conhecida nacionalmente pelo turismo e pela forte influência da cultura holandesa.

Com essa extensão, a ciclovia deve se tornar uma das maiores do Estado, superando estruturas já conhecidas, como a ciclovia da Marginal Pinheiros, que possui 22,2 quilômetros, e o trajeto à beira-mar de Praia Grande, com 22,5 quilômetros.

O projeto prevê investimento estimado em cerca de R$ 30 milhões e contará com infraestrutura voltada à segurança e conforto dos usuários, incluindo sinalização adequada ao longo de todo o percurso.

A implantação da ciclovia atende a uma demanda apresentada durante consultas públicas, envolvendo moradores, gestores municipais e representantes do setor. As sugestões foram incorporadas ao modelo da concessão após análise técnica da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) e da Artesp.

Além de incentivar a mobilidade sustentável e a prática esportiva, a nova ciclovia deve fortalecer o turismo regional. A expectativa é que a melhoria na infraestrutura contribua para o aumento do fluxo de visitantes, beneficiando hotéis, restaurantes e o comércio local.

A região contemplada integra um importante circuito turístico do interior paulista, reunindo atrativos como estâncias, roteiros rurais, gastronomia e eventos tradicionais, consolidando-se como um dos polos mais relevantes do Estado.