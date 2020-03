Cidades da região adiam ou cancelam eventos agendados para os próximos meses

Em virtude da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) anunciada pela Oragização Mundial da Saúde (OMS) e seguindo as diretrizes do governo do Estado de São Paulo para o enfrentamento e a prevenção do Coronavírus, todos os eventos culturais e shows que apresentam aglomeração com 500 pessoas ou mais foram adiados ou cancelados. Saiba quais são os principais eventos adiados ou cancelados nas cidades da região:

Organização atende decreto e cancela a 21ª edição da Expoguaçu 2020

A Sâmor Promoções e a Companhia Verde Amarelo, empresas organizadoras da Expoguaçu, confirmaram na manhã desta terça-feira, 17, o cancelamento da edição 2020 da festa, que estava agendada entre os dias 17 e 25 de abril.

As empresas atenderam a recomendação feita pelo prefeito Walter Caveanha já no sábado, dia 14, no momento em que ocorria reunião com a equipe técnica da Secretaria de Saúde e outros secretários, discutindo as primeiras medidas adotadas pelo Município.

Um decreto foi publicado domingo, dia 15, suspendendo todos os eventos públicos e recomendando o cancelamento de eventos privados, como é o caso da Expoguaçu, que integra do calendário de festas e eventos do Município e faz parte das comemorações do aniversário da cidade.

A decisão do cancelamento foi tomada em virtude de existir uma preocupação em todo o mundo, visando a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no evento, como medida preventiva ao coronavírus.

A organização da Expoguaçu estará publicando ainda nesta terça-feira todas as informações pertinentes à devolução do dinhei ro das pessoas que adquiriram ingressos.

CANCELAMENTO – Projeto “Era uma vez nos contos de fada” em Jaguariúna

O Projeto “Era uma vez nos contos de fada”, que seria realizado nos dias16 e 17 de março na cidade de Jaguariúna, foi CANCELADO em virtude das medidas de prevenção e combate ao Coronavirus. Assim uma nova data for definida, avisaremos vocês.

Shows adiados na Red Eventos

Diante da Pandemia do Coroana Virus, a JP Produções informa que serão adiadas as datas dos shows “Dois no Samba” com Jorge Aragão e Diogo Nogueira, que seria realizado no dia 27 de março e o show de “Zezé di Camargo & Luciano” que seria realizado no dia 15 de maio. Em breve a organização informará as próximas datas.

Espetáculo “Paixão de Cristo” de Jaguariúna é cancelado

Devido ao avanço da contaminação pelo novo coronavírus, a Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna cancelou o espetáculo “Paixão de Cristo”, que seria realizado nos próximos dias 9 e 10 de abril, no Estádio Municipal de Jaguariúna, com entrada gratuita. Com a medida, a Prefeitura de Jaguariúna reitera seu compromisso com as diretrizes e orientações do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde (OMS) que visam evitar aglomerações que facilitem a propagação da Covid-19.

Show do Roberto Carlos em Campinas é adiado para prevenção do coronavírus

A apresentação do “Rei” que aconteceria no dia 8/5 em Campinas vai ser transferida para data a ser divulgada em breve. O show do cantor Roberto Carlos marcado para a véspera do Dia das Mães, 8/5, em Campinas, foi adiado para prevenir aglomerações de pessoas em função do alerta do Covid-19. A medida foi tomada com base nas orientações do Ministério da Saúde.

A nova data ainda não foi definida e será divulgada em breve. As pessoas que já compraram os ingressos e que queiram a devolução do dinheiro podem solicitar pelo www.eventim.com.br a partir do dia 18/3, quarta-feira.

CANCELADA – Inauguração Cinemark Mogi Guaçu

Informamos que devido aos acontecimentos recentes relacionados ao Coronavirus, o Coquetel de Inauguração do Cinemark foi adiado para uma data a ser definida. Lamentamos o ocorrido e agradecemos a compreensão de todos.

Cia Talagadá – Teatro de formas animadas e Espaço Garagem cancelam apresentações

O Espaço Garagem – Arte e Cultura informa que as sessões teatrais do espetáculo-exercício ‘A Menina e o Vento’, que seriam realizadas no próximo fim de semana, entre sexta-feira e domingo, estão canceladas. Da mesma forma, os ensaios das turmas das Oficinas de Iniciação Teatral também estão suspensos por tempo indeterminado, bem como o início das aulas das novas turmas será adiado. Por fim, a Cia Talagadá – Teatro de Formas Animadas, também informa que está em contato com as escolas estaduais da região que receberiam apresentações do espetáculo ‘Na Boca do Lixo’ e oficinas teatrais para definir o adiamento das datas.

Apresentações do espetáculo ‘Romeu e Julieta’ que aconteceriam no fim deste mês em Itapira, Holambra e Mogi Guaçu também serão adiadas. Da mesma forma, será adiado o início da circulação dos espetáculos ‘Monstro e Cia’ em cidades do interior paulista e no sul do país e do espetáculo ‘Translúcido’ em cidades do interior paulista e na capital.

Programação da Festa da Uva de Vinhedo foi cancelada

A programação da Festa da Uva de Vinhedo foi cancelada, mas quem comprou ingressos antecipados pode pedir o ressarcimento do valor do ingresso. Nas compras on line o valor do ingresso será devolvido eletronicamente. Nas compras presenciais o valor do ingresso será devolvido no Parque Municipal Jayme Ferragut, das 11h às 19h.

Holambra Noivas e Festas está adiado por tempo indeterminado

A 2ª edição do evento Holambra Noivas e Festas, que aconteceria nos dias 25 e 26 de abril, no Parque da Expoflora, está adiado por tempo indeterminado. Os expositores que já haviam confirmado presença no evento serão reembolsados nos valores pagos.