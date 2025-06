Faculdade Franco Montoro, de Mogi Guaçu, concluirá novo prédio de Medicina até dezembro

Instituição também planeja a implantação de um Hospital-Escola no campus a partir de 2026, com investimentos previstos de R$ 18 milhões.

Até o momento, mais de 50% do novo prédio do curso de Medicina da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM), na Cachoeira de Cima, está concluído. A nova estrutura deve ser entregue até dezembro. Em 2025, a Franco Montoro completou seu Jubileu de Prata e terá ainda a honra de formar a sua primeira turma de Medicina com 59 estudantes.

Além disso, a direção da Franco Montoro também já está trabalhando para iniciar, a partir de 2026, a implantação do Hospital-Escola (HE) da Faculdade de Medicina dentro do próprio campus.

Para a conclusão do novo prédio de Medicina, o investimento será de R$ 11.017.203,39 milhões. Deste total, a instituição possui em caixa o valor de R$ 8 milhões. No momento, encontram-se em execução a construção do estacionamento e a instalação da parte elétrica e de portas e esquadrias do novo prédio.

Na sequência, está prevista a aquisição de equipamentos laboratoriais e de materiais hospitalares, móveis, ar condicionado, plataforma elevatória e aparelhos para o monitoramento de câmeras e de acesso facial dos universitários. E o projeto inclui ainda a reforma da portaria, pintura geral interna e externa e novos painéis e letreiros

O diretor da Franco Montoro, Mário Vedovello Filho, ressaltou a importância da nova estrutura para aprimorar a formação dos universitários e ampliar a capacidade da instituição. “A construção de um novo prédio para a graduação terá uma estrutura moderna e contará com espaços para atividades práticas, laboratórios e salas de aula”, comentou.

Ele destacou que a Franco Montoro recebeu, em maio, o Conselho Municipal de Educação para avaliar o curso de Medicina. “Tenho certeza de que fomos muito bem avaliados, porque os profissionais que estiveram presentes aqui gostaram demais da nossa estrutura e, principalmente, dos nossos projetos futuros como, por exemplo, a expectativa de que tenhamos residência de clínica médica no município a partir de janeiro do próximo ano”, disse.

Hospital-Escola

Mário Vedovello Filho contou que outro projeto da Franco Montoro é iniciar, a partir de 2026, a implantação do Hospital-Escola (HE) da Faculdade de Medicina no campus da Cachoeira de Cima. Segundo ele, o investimento nessa obra será de R$ 18 milhões para a adaptação de três novos blocos 1, 2 e 3 onde hoje funcionam as salas de aula e laboratórios do curso de Medicina.

O diretor explicou que a implantação do Hospital-Escola será feita por partes, conforme as condições financeiras e tendo como prazo de conclusão o ano de 2029. “Antes de tudo, temos que buscar recursos públicos para essa implantação, porém iremos contar também com os nossos recursos próprios para realizarmos o projeto”, disse.

Em 2026 deve ser iniciada a implantação do Pronto Atendimento (baixa complexidade) e o Centro de Endoscopia e Colonoscopia e do Ambulatório (Bloco 1) e a recepção geral (Bloco 2). Depois, pelo cronograma será a implantação do Day Clinic e Centro Cirúrgico (Bloco 2) e, por último, o Ambulatório de Especialidades Médicas e Centro de Imagem (Bloco 3).