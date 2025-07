Atletas de Santo Antônio de Posse brilham no título do Pumas Vôlei Campinas na Liga SESC 2025

Jovens da cidade integram equipe campeã e celebram trajetória de dedicação e conquistas no vôlei feminino

Duas atletas de Santo Antônio de Posse ajudaram a escrever um capítulo vitorioso no voleibol paulista. Júlia Roberta Spitti e Sabrina Rafaela de Moraes Beraldo, ambas com 17 anos, integram o time feminino do Pumas Vôlei Campinas, que conquistou o título da Liga SESC 2025. A equipe celebrou a vitória com a expressão “campeãs fora de casa”, destacando o feito alcançado em território adversário.

As jovens atletas fazem parte do clube desde 2023, quando foram aprovadas na seletiva da categoria Sub-19. Desde então, demonstram empenho e evolução constante, superando desafios e ganhando espaço no time. “Entramos para o clube em 2023, após passarmos na peneira do Sub-19. Começamos a treinar e íamos até duas vezes por semana para Campinas. Após muitos treinos, jogos e muita dedicação, fomos obtendo os resultados esperados”, relatam.

Com o desempenho consistente, Júlia e Sabrina passaram a integrar também os treinos da categoria adulta, o que ampliou suas experiências e habilidades em quadra. “Foi muito bom por conta das experiências e estratégias que aprendemos. Com isso, surgiram muitas oportunidades e seletivas. O Pumas nos impulsionou bastante a nunca desistir e ter determinação.”

A conquista da Liga SESC 2025 representa não apenas um marco na carreira dessas jovens, mas também motivo de orgulho para Santo Antônio de Posse, que vê suas representantes brilhando no cenário estadual do esporte. A Liga é uma das competições de maior visibilidade no voleibol paulista, reunindo equipes de alto nível e promovendo o desenvolvimento de novos talentos.

O Pumas Vôlei Campinas é vinculado à Associação de Voleibol Campineiro e tem sede em Campinas. Com o título, o time reafirma sua força no cenário esportivo e reforça sua missão de formar atletas e oferecer oportunidades de crescimento dentro e fora das quadras.

Júlia e Sabrina agora colhem os frutos do esforço, disciplina e paixão pelo esporte. E mais do que medalhas, elas levam consigo a experiência e o exemplo de que o talento, aliado à dedicação, pode levar jovens atletas a grandes conquistas.

Agradecemos de forma especial ao Gustavo, nosso primeiro técnico, por ter nos ensinado o básico do vôlei com paciência e por ter despertado nosso amor pelo esporte. Também agradecemos ao Gil, nosso técnico atual, por nos ajudar a evoluir continuamente e acreditar no nosso potencial. Ambos foram fundamentais na nossa trajetória e somos muito gratas por tudo que fizeram e ainda fazem por nós.