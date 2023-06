“Clássicos em Cena” recebe o grupo Sopros de Antanho no dia 28 de junho

Evento gratuito é no Anfiteatro do Grupo Penha, em Itapira

O projeto “Clássicos em Cena”, desta vez, traz para Itapira o renomado

grupo Sopros de Antanho, para única apresentação, no dia 28 de junho,

uma quarta-feira, às 19h, no Anfiteatro do Grupo Penha. A entrada é

gratuita, permitindo que todos possam desfrutar de música de qualidade,

em concerto comentado pelo Maestro Parcival Módolo.

O grupo Sopros de Antanho é composto por músicos e pesquisadores

oriundos da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas): Paulo Ronqui

(Trompetes e Flugel-horn), André Freitas (Flautas doce e crumhorns),

Robson de Nadai (Trombone Tenor e Flauta doce), Fransoel Decarli

(Trombone baixo), Paulo Dalgalarrongo (Clarone), Jefferson Anastácio

(Trompete) e o percussionista Peter Groenendijk.

Uma característica marcante do grupo é a mescla de timbres, combinando

instrumentos renascentistas e barrocos com metais modernos. Essa

sonoridade de instrumentos de sopro de diferentes épocas, aliada a

escolha cuidadosa do repertório, com interpretação de obras que

combinam esses instrumentos, garantem ao público um concerto

inesquecível.

O maestro Parcival Módolo, conhecido por seu trabalho como criador e

apresentador do “Clássicos em Cena”, vai acompanhar o grupo Sopros de

Antanho em Itapira, intercalando breves comentários entre os números

musicais, fornecendo informações preciosas sobre os compositores,

contexto e história da música, de forma envolvente e descontraída.

Criar oportunidades para o público em geral se aproximar da música

clássica e instrumental, de forma acessível, é o principal objetivo

do projeto “Clássicos em Cena”, desde sua criação, no ano 2000, numa

parceria do maestro Parcival com o produtor cultural Antoine Kolokathis,

fundador da Direção Cultura. Desde então, o projeto já percorreu

mais de 15 cidades, levando cultura e arte a diferentes comunidades.

A temporada 2023 do “Clássicos em Cena” em Itapira tem patrocínio do

Grupo Penha, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O

Anfiteatro da Penha, onde ocorrem os eventos, fica na Rua Comendador

Funabashi Tokuji, 278, no Jardim Ivete, em Itapira/SP.

_Sobre o Grupo Penha: __U__m dos maiores produtores de embalagens de

papelão ondulado do país, o Grupo Penha está presente em quatro

estados brasileiros — São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Bahia — e

conta com 2 mil profissionais, distribuídos por cinco plantas

operacionais e três unidades de apoio, especializadas em produzir

soluções de embalagens, agregando os melhores serviços existentes no

mercado._

_ __Sobre a Direção Cultura: __Sediada em Campinas, desde 1999 a

Direção Cultura presta consultoria e desenvolve projetos culturais,

sociais e esportivos em parceria com empresas, artistas, ONGs e órgãos

públicos. Aliados a ações de responsabilidade social, educação,

meio ambiente e cidadania, os projetos do grupo – que inclui também a

empresa Kalithéa, em São Paulo – alcançam diversos públicos e

promovem o desenvolvimento com resultados efetivos e transparentes._

Serviço:

Ministério da Cultura e Grupo Penha apresentam:

Clássicos em Cena em Itapira com Sopros de Antanho

Data: 28 de junho (4ªf)

Horário: 19h

Entrada Franca

Endereço: Anfiteatro do Grupo Penha, na Rua Comendador Funabashi

Tokuji, 278, no Jardim Ivete, em Itapira/SP

Mais informações: www.classicosemcena.com.br