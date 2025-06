Festa Junina do Comércio começa nesta sexta em Artur Nogueira

Imagem Ilustrativa

Evento acontece nos dias 13 e 14 de junho, no Coreto; Desenvolvimento Econômico incentiva comércios a entrarem no clima junino, enfeitando as vitrines e os estabelecimentos

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, promove a primeira edição da “Festa Junina do Comércio”, que será realizada nos dias 13 e 14 de junho, na Praça Laudo Natel (Coreto).

A programação acontece na sexta-feira (13), das 9h às 18h, e no sábado (14), das 9h às 15h, e tem como principal objetivo valorizar o comércio local, incentivar as vendas e movimentar a economia nogueirense, por meio de uma ação temática e atrativa para os consumidores.

Durante os dois dias, o público poderá aproveitar a praça central com barraquinhas de comidas típicas, música e uma decoração especial, que vai remeter ao tradicional clima das festas juninas.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude Tatiane Gibertoni ressalta que o sucesso do evento depende diretamente da participação dos comerciantes. “Queremos convidar todo o comércio a entrar no clima junino, enfeitando as vitrines e os estabelecimentos com bandeirinhas e outros elementos típicos. Esse engajamento vai transformar o centro da cidade em um espaço ainda mais atrativo, fortalecendo o comércio e proporcionando uma experiência diferenciada para os consumidores”, destacou.

A ação integra a estratégia da Prefeitura de fomentar o desenvolvimento econômico através de iniciativas que estimulem o consumo consciente, a valorização dos empreendedores locais e a promoção de eventos temáticos.