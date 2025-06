Grupo de Holambra segue peregrinação com fé e emoção rumo à Basílica de Aparecida

Amigos enfrentam frio e desafios em Minas Gerais durante o terceiro e quarto dia de caminhada, marcados por momentos de espiritualidade e solidariedade

A peregrinação dos amigos de Holambra pelo Caminho da Fé segue firme e cheia de significados. Este é o segundo ano consecutivo da jornada religiosa, que teve início no dia 10 de junho, com deslocamento até Águas da Prata (SP), ponto de partida oficial da caminhada rumo à Basílica de Aparecida. Nos dias 11 e 12, eles percorreram os primeiros trechos do trajeto e agora, nos dias 13 e 14 de junho, vivenciaram o terceiro e quarto dia da peregrinação, passando pelas cidades de Crisólia, Inconfidentes e Borda da Mata, em Minas Gerais.

No dia 13, o grupo iniciou a caminhada às 6h da manhã, em meio à baixa temperatura de 5 graus, percorrendo 24 km entre Crisólia e Inconfidentes. Por ser um trecho mais curto, os amigos puderam apreciar melhor as paisagens e fazer paradas para registros fotográficos e visita à Igreja de Ouro Fino. Apesar de um dos integrantes estar em recuperação de dores no joelho, todos seguiram com determinação e foram acolhidos na Pousada Morada do Sol por Eliana, a proprietária, que emocionou o grupo com palavras de fé e superação. Segundo ela, “Até aqui vocês caminharam no Caminho da Fé. A partir daqui, vocês irão sentir o verdadeiro sentido de estarem aqui”.

No quarto dia, 14 de junho, a caminhada seguiu de Inconfidentes até Borda da Mata, também com percurso de 24 km. O clima nublado favoreceu a jornada, e, durante o trajeto, os peregrinos foram abordados por moradores locais pedindo orações. Um encontro especial ocorreu com o senhor Benedito, que fez questão de orar com o grupo e, emocionado, declarou: “Ganhei mais 8 amigos”. O dia foi encerrado com a tradicional oração do terço antes da chegada ao destino.

A previsão é que o grupo chegue à Basílica de Aparecida no dia 21 de junho. Este é o segundo ano consecutivo que realizam essa jornada religiosa. Além dos participantes do ano passado — Paulo, Lola, Serginho e Belinha —, o grupo ganhou quatro novos integrantes: Cristiano, Rafael e o casal Jeferson e Mirella, fortalecendo ainda mais o espírito de união e fraternidade que move essa peregrinação de fé.