COMUNICADO – Manutenção programada no sistema público de energia da CEMIRIM

Em virtude de manutenção programada da CEMIRIM, no sistema público de energia elétrica do município de Holambra, no próximo domingo (08/08), a concessionária Águas de Holambra informa que o sistema de atendimento via 0800 está suspenso pelo período previsto das 7h às 9h.

Além disso, durante todo o período das intervenções da CEMIRIM, podem ocorrer períodos de baixa pressão ou desabastecimento pontual em todas as regiões do município.

A concessionária Águas de Holambra recomenda o consumo consciente de água e reforça que está à disposição pela plataforma Serviços Online, disponível no site: www.aguasdeholambra.com.br e no aplicativo Águas APP.