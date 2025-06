Judocas de Artur Nogueira conquistam 14 medalhas em competição

Ao todo, 22 judocas das classes Sub-13, Sub-15 e Sub-18 participaram do torneio e garantiram 3 ouros, 7 pratas e 4 bronzes

A equipe de Judô de Artur Nogueira conquistou 14 medalhas na 14ª Copa de Judô Cidade de Mirassol, realizada no último sábado (7), no Complexo Esportivo Giocondo Zancaner. A competição, promovida pela 6ª Delegacia Regional da Federação Paulista de Judô, reuniu atletas das regiões de Rio Preto, Araçatuba e Fernandópolis.

Representando o município, 22 judocas das classes Sub-13, Sub-15 e Sub-18 participaram do torneio e garantiram 3 ouros, 7 pratas e 4 bronzes, demonstrando alto nível técnico e espírito competitivo.

O destaque ficou por conta da final da categoria Sub-15 até 55kg, em que Henrique Marangone e Eduardo de Paula, ambos de Artur Nogueira, protagonizaram um confronto acirrado após vencerem todas as lutas até a decisão. A vitória de Henrique, definida por decisão dos árbitros, garantiu a medalha de ouro, enquanto Eduardo ficou com a prata. Maria Gabriela, na categoria Sub-13 Super Ligeiro, e João Paulo Sconfienza, no Sub-15 até 50kg, também se destacaram ao vencerem todas as lutas e conquistarem medalhas de ouro em suas respectivas categorias.

Outros judocas nogueirenses também chegaram às finais e conquistaram medalhas de prata: Eduardo Maia (Sub-13 Meio Médio), Flora Gonçalves (Sub-13 Médio), Lis Gonçalves (Sub-13 Super Pesado), Lucas Botasso (Sub-15 Ligeiro), Jorge Riquelme (Sub-18 Leve) e Sophia Correa (Sub-18 Meio Médio).

Completaram o quadro de medalhas os atletas Francisco Aranha (Sub-13 Leve), Lucas Santos (Sub-13 Meio Médio), Luiz Vincentt (Sub-15 Super Pesado), Vitória Carolina (Sub-18 Meio Médio) e Matheus Felisbino (Sub-18 Pesado), todos com a medalha de bronze.

A professora Camila celebrou o desempenho da equipe e destacou o progresso dos alunos ao longo da competição. “Só hoje disputamos 10 finais. Sempre é motivo de muita alegria ver a conquista de nossos alunos. Alegria maior ainda é acompanhar o progresso deles, luta a luta, até chegar à final”, afirmou.

Para o professor Rodolpho Lavoura, a experiência de competir fora da região contribui diretamente para o amadurecimento técnico dos atletas. “Lutar com adversários diferentes diversifica as dificuldades de uma luta, o que favorece a aquisição de novas estratégias. A longa viagem não foi problema; pelo contrário, fortaleceu a união do grupo e o espírito de equipe”, destacou.

A participação na Copa Cidade de Mirassol marcou o retorno da equipe ao torneio após o período de paralisação causado pela pandemia da Covid-19. O evento é parte da preparação dos atletas nogueirenses para as finais do Campeonato Paulista, previstas para o segundo semestre.

“Participações como essa são de extrema importância para a formação de nossos atletas. Desde as questões técnicas e táticas até os aspectos psicológicos e de socialização. Acredito que seja uma vivência que cada participante levará para a vida toda. Essa é uma das missões do esporte”, ressaltou o secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues.

O próximo desafio da equipe será o Campeonato Paulista Universitário, marcado para o domingo, 15 de junho, no Ginásio Baby Barione, em São Paulo.