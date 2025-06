Polícia Militar prende dois procurados em ações distintas na região

Em Itapira e Jaguariúna, infratores foram capturados em situações separadas e permanecem à disposição da Justiça

Na segunda-feira (10), a Polícia Militar realizou duas prisões de indivíduos procurados pela Justiça em ações distintas, uma em Itapira e outra em Jaguariúna, sem relação entre si.

Em Itapira, policiais militares receberam informações sobre o paradeiro de um homem com mandado de prisão preventiva por receptação. A equipe foi até a residência do suspeito, no Bairro Barão Ataliba Nogueira, onde o genitor informou que ele estaria trabalhando. Os policiais se deslocaram até o local, encontraram o indivíduo e o abordaram. Apesar de nada ilícito ter sido encontrado, a pesquisa criminal confirmou que ele estava sendo procurado. O homem foi levado à Delegacia de Polícia e permaneceu preso.

Já em Jaguariúna, à noite, uma equipe realizava patrulhamento no Bairro Miguel Martini quando avistou um indivíduo em atitude suspeita, com um volume no bolso. Ele foi abordado e, após consulta, foi constatado que tinha um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia. Assim como em Itapira, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia e permaneceu detido.

As prisões reforçam o trabalho constante da Polícia Militar no combate à criminalidade e na garantia da segurança pública.