Concessionária estima passagem de 112 mil veículos na SP-332

A Concessionária Rota das Bandeiras prevê a passagem de quase 750 mil veículos no Corredor Dom Pedro durante os cinco dias de Operação Especial por conta do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, entre sexta (8/10) e terça-feira (12/10).

Deste volume, 515 mil são aguardados somente na rodovia D. Pedro I (SP-065), que faz a ligação entre a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o Vale do Paraíba, sendo utilizada por motoristas que seguem para as praias do Litoral Norte do Estado ou, neste feriado em específico, para a Basílica de Aparecida.

A rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332) deverá contar com a passagem de 112 mil veículos. Na região de Jundiaí, a Eng. Constâncio Cintra (SP-360) tem previsão de receber 93 mil automóveis e a Romildo Prado (SP-063) outros 27 mil.

Previsão da Concessionária é de que saída para o feriado tenha trânsito mais intenso no período das 17h às 21h de sexta-feira. Ao longo do dia, devem circular pelo Corredor Dom Pedro mais de 200 mil veículos. O retorno do feriado, historicamente, tem o fluxo mais diluído.

Guinchos e ambulâncias ficarão posicionados em pontos estratégicos para garantir a agilidade em casos de socorros médicos e mecânicos. Toda a movimentação será acompanhada pelas 91 câmeras de monitoramento da Concessionária.

Os motoristas que desejarem mais informações ou necessitarem de qualquer tipo de auxílio poderão entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.