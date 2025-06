Obra de ampliação da Escola Isaura de Carvalho avança em Santo Antônio de Posse

Instalação do telhado marca nova fase das obras no bairro Vila Rica

As obras de ampliação da Escola Municipal Professora Isaura de Carvalho Coelho, no bairro Vila Rica, alcançaram mais uma etapa importante neste fim de semana com a instalação do telhado da nova estrutura. A fase marca o avanço significativo do cronograma e reforça que a entrega da unidade está cada vez mais próxima.

A ampliação contempla sete novas salas de aula, duas salas de apoio, um conjunto de banheiros (masculino e feminino) e um pátio externo com arborização, em uma área de 523m² de extensão da edificação e 467m² de implantação. O projeto é um dos maiores investimentos recentes na área da educação no município.

Com valor total de aproximadamente R$ 1,85 milhão, a obra já teve cerca de R$ 850 mil executados e agora entra em sua reta final com a continuidade das etapas estruturais e de acabamento.

A expectativa é que a nova estrutura seja entregue nos próximos meses, beneficiando diretamente alunos, professores e toda a comunidade do Vila Rica.