Projeto Podium Verde celebra 10 anos com plantio coletivo de árvores em Mogi Mirim

Iniciativa idealizada pela atleta Mirlene Picin reúne apoiadores e simboliza compromisso com a sustentabilidade e o futuro do planeta

O dia 27 de junho marcou não apenas o encerramento do mês dedicado ao meio ambiente, mas também a celebração de uma década de existência do Projeto Podium Verde. A data foi comemorada com um plantio coletivo de 40 mudas de árvores, a maioria frutíferas, na FATEC de Mogi Mirim. A ação foi idealizada pela Cortag, empresa patrocinadora da atleta Mirlene Picin e principal apoiadora do projeto.

A atividade reuniu alunos da instituição e representantes das empresas parceiras da carreira da atleta, em uma ação simbólica de compromisso ambiental. Trinta das mudas plantadas homenageiam os 30 anos da Cortag, que serão completados em 2025, enquanto outras dez representam os 10 anos de atuação do Podium Verde.

“Participar do plantio coletivo das mudas representa e celebra as conquistas dessa atleta que vai além das pistas”, declarou Nelson Theodor Jr., presidente da ACIMM. “Mika é exemplo de superação, talento e consciência ambiental.”

O evento contou com a presença de apoiadores como Hospital 22 de Outubro, Mauricio de Sousa Produções, Syrius Medical Group, Marangoni Meiser, TM Racing Motos Brasil, Mediphacos, Visafran, Agência Theodoro JR, ACIMM, Árvores Urbanas – representada pela engenheira florestal Isabela Guardia – e a própria FATEC.

Para Mirlene Picin, o momento é de reflexão e gratidão. “Esse plantio representa todos os meus patrocinadores, alunos da Fatec Mogi Mirim, e a nossa cidade, local que escolhemos para receber esse mais novo bosque de 40 mudas. Quero mesmo é ser lembrada pelo que fiz como simples cidadã, e que de alguma maneira impactou na vida de outras pessoas.”

A celebração reforça a consistência do projeto ao longo da última década e consolida a união entre esporte e sustentabilidade como ferramenta de transformação social.