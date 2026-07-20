Concurso elege Miss e Mister 3ª Idade 2026 em Artur Nogueira

Raquel Solange de Moura Lopes e Antônio Donizetti foram escolhidos durante uma noite de celebração à autoestima, à elegância e às histórias de vida dos participantes

Artur Nogueira realizou o concurso Miss e Mister 3ª Idade 2026 em uma noite marcada por emoção, sorrisos e aplausos. O evento reuniu participantes, familiares e moradores em uma celebração dedicada à beleza, à elegância e à valorização da pessoa idosa.

Durante o desfile, os candidatos demonstraram confiança, simpatia e carisma na passarela. Cada apresentação recebeu o reconhecimento do público, que acompanhou momentos de emoção e confraternização.

Ao final da programação, Raquel Solange de Moura Lopes foi eleita Miss 3ª Idade 2026, enquanto Antônio Donizetti recebeu o título de Mister 3ª Idade 2026.

Maria Zilda Fernandes foi escolhida como primeira princesa e Izildinha Aparecida Guidotti recebeu o título de segunda princesa.

Mais do que uma competição de beleza, o concurso destacou as trajetórias, as experiências e as histórias de superação dos participantes. A iniciativa também reforçou a importância da autoestima, da convivência social e da inclusão em todas as fases da vida.

Todos os candidatos foram homenageados pela participação e pelo exemplo de alegria, coragem e disposição. O evento reafirmou a importância de ações que reconheçam a contribuição da população idosa e promovam momentos de integração na comunidade.

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