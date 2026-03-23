Copa Amparo reúne mais de 200 karatecas e garante título geral para equipe da casa

Competição contou com representantes de 20 cidades e marcou o início da temporada do Circuito das Águas

Amparo sediou, no domingo, 22, a Copa Amparense de Karatê, evento que abriu a temporada de competições da União Karatê Circuito das Águas. As disputas aconteceram no Centro Esportivo do Trabalhador João Baptista de Campos Cintra, o Bolão, reunindo mais de 200 atletas de 20 cidades.

Representando o município, os técnicos Carlos R Antonelli e Rafael C Antonelli lideraram a equipe da Academia Antonelli Karatê Shotokan. Com desempenho de destaque, Amparo conquistou o primeiro lugar geral da competição, somando 10 medalhas de ouro, 12 de prata e 14 de bronze.

O pódio geral foi completado pela AMSK, de Monte Sião, com o vice-campeonato, seguida pela Kenko, de Itupeva, em terceiro lugar, Fuji Banzai, de Casa Branca, em quarto, e Hunters Sports, de Leme, na quinta colocação.

Entre os destaques individuais da equipe amparense estão atletas que conquistaram medalhas em diferentes categorias de kata e kumite, reforçando o alto nível técnico apresentado durante a competição.

O coordenador do evento, professor Carlos R Antonelli, agradeceu o apoio dos envolvidos na realização da Copa, com destaque para a Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude.

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