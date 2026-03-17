Primeira Bienal Literária de Mogi Mirim acontece entre 21 e 24 de maio

Iniciativa instituída por lei municipal busca incentivar a leitura e consolidar uma política pública de promoção da literatura na cidade. Evento será realizado no Centro Cultural e é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura.

A Prefeitura de Mogi Mirim, através da Secretaria Municipal de Cultura, confirmou a realização da primeira edição da BLIMM (Bienal Literária de Mogi Mirim) ‘Joaquim Firmino de Araújo Cunha’.

O novo marco da agenda cultural acontece entre os dias 21 e 24 de maio de 2026, no Centro Cultural ‘Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva’. A iniciativa é voltada à promoção da leitura, valorização da produção literária e ao fortalecimento das atividades culturais no município.

Instituída no calendário oficial da cidade pela Lei nº 6.970, de 26 de novembro de 2025, a Bienal nasce com o objetivo de consolidar uma política pública permanente de incentivo à literatura e de estímulo à formação de novos leitores.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Luiz Henrique Dalbo, a criação do evento por meio de lei reforça o compromisso do município com a continuidade das ações culturais.

“Constituir a Bienal por lei é uma forma de garantir que o projeto tenha continuidade. A literatura precisa fazer parte das políticas públicas da cidade, e esse instrumento ajuda a tornar o evento mais sólido e permanente, independente das gestões”, afirma.

A BLIMM leva o nome de Joaquim Firmino de Araújo Cunha, figura histórica ligada a Mogi Mirim e reconhecida por sua atuação abolicionista. A homenagem busca valorizar personagens importantes da história local e estimular reflexões sobre memória, cidadania e diversidade.

“A Bienal também tem a intenção de perpetuar o nome de Joaquim Firmino como um mogimiriano que fez a diferença em seu tempo. Queremos que as pessoas que passem pelo evento conheçam sua história e entendam a importância da luta contra a escravidão”, destaca o secretário.

Além de promover o acesso ao livro e à leitura, a Bienal também pretende fortalecer a identidade cultural da cidade e valorizar autores locais e regionais.

A programação está sendo construída com atividades voltadas para diferentes públicos, incluindo debates literários, rodas de conversa, contação de histórias e apresentações culturais. Durante os dias de semana, parte das atividades será direcionada especialmente a estudantes da rede de ensino.

“Estamos organizando uma programação diversa, com horários voltados para diferentes públicos. Na quinta e sexta-feira, por exemplo, teremos atividades voltadas principalmente para crianças e jovens em período escolar, com ações em parceria com a Secretaria de Educação”, explica.

A expectativa da organização é que o evento se consolide no calendário cultural da cidade e se torne um espaço permanente de encontro entre literatura, educação e comunidade.

“Estamos aprendendo muito nesse processo de organizar uma Bienal. Nossa expectativa é realizar uma grande festa literária para a cidade e que essa seja a primeira de muitas edições”, completa o secretário.

A realização da primeira edição da BLIMM conta com recursos provenientes de emendas parlamentares, entre elas a indicação da deputada estadual Mônica Seixas (PSOL), através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e a emenda impositiva do vereador João Vitor Gasparini (UNIÃO).

O evento também recebe apoio do Conselho Gestor da Biblioteca e do coletivo Núcleo de Escritores de Mogi Mirim, além de parceiros e apoiadores institucionais que estão sendo confirmados.

A programação completa da Bienal será divulgada em breve pelos canais oficiais da Secretaria de Cultura.

BLIMM – Bienal Literária de Mogi Mirim ‘Joaquim Firmino de Araújo Cunha’

📅 21 a 24 de maio de 2026

📍 Centro Cultural de Mogi Mirim – SP

🎟️ Entrada gratuita