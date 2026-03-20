McDonald’s de Jaguariúna apoia criação de centro de neurodesenvolvimento e reforça atuação social

Empresa teve participação no apoio à implantação de espaço voltado ao atendimento de crianças neurodivergentes no município

O McDonald’s de Jaguariúna teve papel na implantação do Centro Municipal do Autismo “Vânia Pereira Queiroz”, inaugurado nesta sexta-feira, 20 de março. A participação da empresa integra uma ação de responsabilidade social voltada ao fortalecimento da inclusão e do atendimento especializado no município.

A unidade local apoiou diretamente a viabilização do projeto, reafirmando a filosofia de atuação como “Bom Vizinho”, com foco no desenvolvimento da comunidade e no apoio a iniciativas que impactam a qualidade de vida da população.

Entre as ações, está o projeto e a implantação da sala de brinquedoteca do centro, desenvolvida especialmente para atender crianças neurodivergentes. O espaço foi planejado com ambientes adaptados, incluindo recursos sensoriais e estrutura adequada para estimular o desenvolvimento motor e cognitivo, garantindo acolhimento, conforto e acessibilidade.

A iniciativa coloca Jaguariúna em posição de destaque regional no atendimento à primeira infância e na promoção da inclusão, evidenciando a importância da parceria entre o setor público e a iniciativa privada na construção de políticas sociais mais eficazes.

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