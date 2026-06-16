Corporação Musical 24 de Junho celebra 102 anos com concerto em Artur Nogueira

Espetáculo em homenagem a Raul Seixas terá participação de Rafael Bittencourt e da Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira

A Corporação Musical 24 de Junho celebra 102 anos de história com um concerto especial no dia 21 de junho, às 20h, no Anfiteatro Municipal O Fingidor, em Artur Nogueira. O evento será realizado em parceria com a Prefeitura e integra o Projeto Formação Musical em Prática de Orquestra, Sons do Brasil.

Nesta edição, o espetáculo prestará homenagem a Raul Seixas, um dos grandes nomes da música brasileira. A apresentação contará com a participação especial de Rafael Bittencourt, guitarrista, compositor e fundador da banda Angra, acompanhado pela Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira, sob regência do maestro Ricardo Michelino.

Além de valorizar a obra de Raul Seixas, o concerto também marca uma data histórica para a Corporação Musical 24 de Junho, instituição que há mais de um século contribui para a formação musical e o desenvolvimento cultural do município.

A iniciativa reforça o incentivo à cultura e à educação musical em Artur Nogueira, valorizando instituições que fazem parte da história da cidade e que contribuem para a formação de crianças, adolescentes e jovens por meio da música.

Para o maestro Ricardo Michelino, o concerto representa um momento especial para a trajetória da instituição.

“Queremos comemorar esses 102 anos exatamente assim: em nossa casa, com os nossos talentos e apoiados pela comunidade, governo municipal e governo federal. O detalhe é que a Corporação e o Projeto Retreta receberão, na ocasião, um presente do prefeito Lucas Sia que, em mais de um século, jamais foi feito para a instituição”, destacou.

Segundo Michelino, também será um privilégio dividir o palco com Rafael Bittencourt, reconhecido como um dos principais guitarristas do heavy metal mundial. Ao lado da Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira, o músico participará da interpretação da obra de Raul Seixas.

“Foram quatro meses de aulas e ensaios intensos de formação de orquestra que culminarão no belíssimo concerto que será apresentado no próximo domingo”, explicou o maestro.

A programação deve reunir músicos, estudantes, admiradores da música brasileira e a comunidade em uma celebração da cultura, da história e da formação musical no município.

Os ingressos são solidários, limitados e podem ser retirados na sede do Projeto Retreta, próximo ao Centro Cultural Tom Jobim.

Histórico

A Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira foi criada em janeiro de 2010, idealizada pelo maestro Ricardo Michelino, e realiza seus ensaios na sede da Corporação Musical 24 de Junho.

Atualmente, a orquestra é composta por 64 músicos voluntários, muitos deles com formação acadêmica e técnica específica em seus instrumentos. Para manter suas atividades e projetos, a OSJAN busca constantemente o apoio de parceiros e incentivadores da cultura.

Voltada à música popular, a orquestra apresenta em seu repertório clássicos da música brasileira, temas de filmes e obras que dialogam com diferentes públicos e gerações.

Ao longo de sua trajetória, a OSJAN já gravou DVDs, participou de especiais para a Rede Globo de Televisão e dividiu o palco com importantes nomes da música brasileira. Em 2026, a orquestra também se prepara para a gravação de um grande especial dedicado a um dos mais importantes artistas da música nacional, com lançamento previsto ainda para este ano.

Serviço:

Sons do Brasil apresenta Raul Seixas in Concert com Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira e Rafael Bittencourt

Data: 21 de junho

Horário: 20h

Local: Anfiteatro Municipal O Fingidor

Ingresso solidário e limitado

Retirada dos ingressos: sede do Projeto Retreta, próximo ao Centro Cultural Tom Jobim

Fonte: Corporação Musical 24 de Junho, Projeto Retreta e Prefeitura de Artur Nogueira

Foto: Divulgação

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