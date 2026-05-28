JAGUARIÚNA ENCERRA AÇÕES DO MAIO LARANJA COM CONSCIENTIZAÇÃO EM ESCOLA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Saúde e de Educação, promoveu nesta semana ações especiais de encerramento da campanha Maio Laranja, voltada à conscientização e prevenção da violência contra crianças e adolescentes.

Através do Programa Saúde na Escola (PSE), as atividades aconteceram na Escola Municipal Mário Bergamasco, com a participação da equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Florianópolis, em parceria com o Conselho Tutelar de Jaguariúna.

Durante os encontros, alunos participaram de rodas de conversa, dinâmicas educativas e momentos de reflexão sobre a importância da proteção da infância e adolescência, do respeito, do cuidado e da denúncia em casos de violência.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer o diálogo com crianças e adolescentes, promovendo informação, acolhimento e orientação de forma acessível e humanizada. As atividades também reforçaram a importância da atuação conjunta entre Saúde, Educação e órgãos de proteção na garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

A campanha Maio Laranja é realizada nacionalmente para mobilizar a sociedade no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, reforçando a necessidade da prevenção e da conscientização permanente.

Foto: divulgação