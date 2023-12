Covabra Supermercados entrega R$ mil a duas instituições assistenciais de Pedreira

A promoção “Aniversário do Bem”, realizada pelo Covabra Supermercados, foi encerrada nesta semana, a arrecadação foi repassada duas importantes instituições beneficentes de Pedreira, a Fundação Beneficente de Pedreira (FUNBEPE) e para o Lar dos Velhos Flamínio Mauricio. A cerimônia de entrega dos cheques aconteceu na terça-feira, 12 de dezembro, na loja do Covabra de Pedreira

“Nosso propósito é fazer a diferença para a sociedade, sendo parte dela e compartilhando o bem-estar em cada encontro. Diante de tantas dificuldades pelas quais muitas famílias estão passando, a Rede Covabra se sensibilizou e realizou esta campanha para apoiar as comunidades das cidades onde nossas lojas estão localizadas. Por isso, fizemos esta campanha, a qual não teve custo nenhum para os clientes, com o intuito de ajudar instituições que exercem um relevante papel na comunidade”, explicaram os responsáveis pelo Marketing do Covabra Supermercados.

Iniciada em setembro, a promoção “Aniversário do Bem” beneficiou clientes e entidades. A cada R$100,00 em compras, o cliente Bem-Estar ganhava um cupom para concorrer a prêmios. No total, 201 clientes foram premiados. Além disso, parte do valor das compras foi destinada para a doação a instituições das cidades nas quais a rede possui lojas. Foram escolhidas duas instituições em cada cidade. Ao participar da promoção, o cliente indicava qual entidade deveria receber a doação.

Presidente do Lar dos Velhos, Luiz Henrique Rosato, afirmou que o valor de R$ 15.903,57 repassado para a entidade será muito bem aproveitada e beneficiará os 61 internos do Lar. “Todo esse reconhecimento e confiança em nosso trabalho por parte da comunidade não tem preço, muito obrigado a população pedreirense em confiar no nosso trabalho”, concluiu Rosato.

O Presidente da FUNBEPE, Sérgio de Santi, recebeu a doação no valor de R$ 14.113,94 que será revertida em prol do Hospital Humberto Piva. “A Prefeitura é que faz o fomento financeiro do Hospital e, junto com a Administração, participa de ações para levar melhorias. Para nós, que trabalhamos com uma verba bem reduzida, é muito importante iniciativas como essa, vindas de instituições particulares como o Covabra. Agradecemos por todo esse carinho”, destacou na ocasião o Presidente da Fundação Beneficente de Pedreira.

O Prefeito Fábio Poidoro enalteceu a iniciativa da rede de supermercados Covabra em beneficiar a FUNBEPE que é a mantenedora do Hospital Humberto Piva e o Lar dos Velhos Flamínio Maurício, referência de bom atendimento para toda a região. “Em nome da população pedreirense agradeço o apoio para as duas instituições e parabenizo a diretoria e colaboradores pela promoção Aniversário do Bem que repassou importantes valores para a FUNBEPE e o Lar dos Velhos”, enfatizou o Prefeito Fábio.