AMADORZÃO COMEÇA NESTE SÁBADO COM JOGOS NAS TAÇAS PRATA E OURO

O tradicional campeonato amador de futebol – Amadorzão – começa neste sábado, dia 28, com dois jogos simultâneos pela Taça Prata, às 14hs: No Américo Tonietti – Bom Jardim x Jardim Eliza e no Altino Amaral – União RC x Amigos do Floripa. No domingo, dia 29, também terá jogos da primeira rodada da competição. Veja a relação das partidas abaixo.

A realização do campeonato é da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer e esta edição contará com 26 times.

Na Taça Prata serão 2 grupos. No grupo A estarão: União RC, Amigos do Floripa, Black Lightning, Roseira de Baixo, Cachorros da Neblina, Juventude, Pinheiros, Máfia e Atlético Curva Noventa. No grupo B: Bom Jardim, Jardim Eliza, Inter, Vitória, Cruzeiro do Sul, Roseira B, Cruzeiro, Guedes e Villa Nassif.

Já na Taça Ouro o grupo será único: Engra, Aliança, Audaz, Coringão, Beira Rio, Vila São José, Peralta e Fantasma do Morro.

Confira os jogos:

Taça Prata – 1ª Rodada – Sábado, dia 28

Américo Tonietti (Roseira de Baixo)

14hs – Bom Jardim x Jardim Eliza e 16hs – Black Lightning x Roseira de Baixo

Altino Amaral (Roseira de Cima)

14hs – União RC x Amigos do Floripa e 16hs – Inter x Vitória

Taça Prata – 1ª Rodada – Domingo, dia 29

Américo Tonietti (Roseira de Baixo)

8hs – Cruzeiro do Sul x Roseira B e 10hs – Pinheiros x Máfia

Altino Amaral (Roseira de Cima)

8hs – Cachorros da Neblina x Juventude e 10hs – Cruzeiro x Guedes

Taça Ouro – 1ª Rodada – Sábado, dia 28

Campo do Azulão

15hs – Engra x Aliança e 17hs – Audaz x Coringão

Taça Ouro – 1ª Rodada – Domingo, dia 29

Campo do Azulão

8hs – Beira Rio x Peralta e 10hs – Vila São José x Fantasma do Morro

Arte : PMJ / SEJEL