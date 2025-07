Pedreira realiza 11ª Conferência Municipal de Assistência Social neste sábado

Tema aborda 20 anos do SUAS, proteção social e desafios locais

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Pedreira promoverá, neste sábado (5 de julho), a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento, com início às 8h, será realizado no Núcleo da Terceira Idade (Rua João Luiz Alvarenga, nº 51, Vale Verde). O tema central é: “20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”.

“Será uma grande oportunidade para avaliar a política de Assistência Social no Município de Pedreira, classificar os desafios, assegurar avanços consolidados e fortalecer a intersetorialidade entre políticas públicas e sociedade civil”, destaca o secretário municipal Rodolfo Firmino de Souza Rossetti.

Essas conferências promovem o encontro entre governo municipal e sociedade organizada para debater e definir políticas públicas. “A reunião de diversos segmentos possibilita o estabelecimento de metas, prioridades e o intercâmbio de experiências entre poder público e cidadãos”, ressalta o prefeito Fábio Polidoro.

Durante o encontro, serão debatidos cinco eixos temáticos, formuladas propostas de ações, realizadas votações para aprovação ou rejeição e escolhidos delegados para representar Pedreira na Conferência Estadual.