CRAS Centro promove ação de conscientização sobre violência contra a mulher

Encontro reuniu famílias atendidas pela unidade e abordou os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha e os serviços de proteção disponíveis no município

O Centro de Referência de Assistência Social Valdomiro Vicentin, o CRAS Centro, realizou nesta quarta-feira, 5 de agosto, uma atividade em alusão ao Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.

O encontro reuniu famílias atendidas pela unidade e contou com a participação de representantes da Casa da Mulher e da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Jaguariúna.

Durante a ação, foram abordados temas relacionados aos 20 anos da Lei Maria da Penha, com orientações sobre os direitos das mulheres, a prevenção à violência e os serviços de acolhimento e atendimento disponíveis no município.

A equipe do CRAS Centro também apresentou o trabalho desenvolvido pela unidade no acompanhamento e na orientação de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os participantes compartilharam experiências e refletiram sobre situações presentes no cotidiano, reforçando a importância dos espaços de diálogo, informação e conscientização.

A iniciativa integra as ações promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para fortalecer a rede de proteção, ampliar o acesso da população à informação e incentivar o enfrentamento à violência contra a mulher.

Fonte: Prefeitura de Jaguariúna

Foto: Divulgação

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