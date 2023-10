Criado Instituto Viva

O objetivo do projeto é conscientizar crianças e adolescente sobre bullyng e a importância do autorrespeito e respeito ao próximo.

Um grupo de sete voluntários se uniu e protocolou, junto ao cartório, o Estatuto Social do Instituto Viva Piracicaba – IVIPI, na semana passada. Segundo a presidente do Instituto, Viviani Rosada, “conscientização sobre bullyng, autorrespeito e respeito ao próximo: são os objetivos principais do projeto Escola Sem Medo, projeto social idealizado pelo Instituto Viva, criado com a finalidade de promover palestras e visitas regulares às escolas, levando apoio e diálogo aos pais e responsáveis pelos alunos, promovendo atividades socioculturais junto à população mais carente da cidade”.

Viviani conta que quando menina sonhava ser professora, era muito sonhadora e precisou ser forte sozinha, pois não teve apoio emocional na infância. Cresceu, casou-se, tem quatro filhos biológicos e três de coração. “Passei por uma cirurgia cerebral que durou 15 horas. Contra todos os prognósticos, sobrevivi”, lembra com os olhos marejados.

Diante desse acometimento pessoal, encontrou vários anjos para se reerguer emocionalmente e resolveu ser também um anjo na vida de outras pessoas. “Decidi doar meu tempo, atenção e amor ao próximo. Decidi, junto com os demais membros da diretoria, fazer com que esse sonho se tornasse realidade e o Instituto Viva nasceu”.

“Precisamos olhar para nossa sociedade. Olhar para nossos jovens. O índice de suicídio entre crianças e adolescentes está muito alto, foi a segunda maior cauda de morte entre os adolescentes de 2016 a 2021, de acordo com o Ministério da Saúde”, disse Viviani. “Precisamos agir para reduzir e muito esses números”.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a taxa de mortes (por 100 mil habitantes) aumentou 45% na faixa de 10 a 14 anos e 49,3% na de 15 a 19anos. As internações hospitalares de crianças e adolescentes com idade entre 10 a 14 anos por doenças mentais e comportamentais aumentaram 107% nos últimos dez anos (2009/2019) no Sistema Único de Saúde (SUS). Na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil internações em uma década.

Viviani ressalta que muitas das hospitalizações foram motivadas por quadros graves de transtorno de humor, estresse e outras doenças de ordem mental. “A explosão de casos de ataques em escolas e creches no país sinalizam que a saúde mental de crianças e adolescentes está realmente comprometida, necessitando de auxílio”.

O primeiro projeto do Instituto Viva é o Escola Sem Medo, criado para atender crianças e adolescentes em fase escolar, com atuação nas escolas, fazendo primeiro um trabalho de conscientização, havendo necessidade, disponibilizaremos também atendimento em saúde mental (terapia) individual e em grupo. Esse apoio é fundamental para nossos alunos.

“Vamos interagir com a família e a escola, a fim de, juntos e com as diversas informações captadas, garantir a melhor abordagem para cada caso específico. Nossas posturas de acolhimento ao aluno envolvem a valorização dos conhecimentos e a forma de expressão de cada um individualmente, como o processo de socialização deles. Nosso compromisso é acolher e trabalhar cada aluno, conforme a necessidade”, completa Viviani.

AÇÃO PROATIVA Encarar a nova realidade em que doenças mais comuns em adultos passaram a se tornar frequentes em crianças e adolescentes. Pais e responsáveis precisam se atualizar e aprender a enxergar problemas que antes eram mais raros de se ver nessa faixa etária. Um dos aspectos positivos do projeto é o trabalho em conjunto com os pais. Juntos, integramos conhecimentos, criando uma narrativa que descreva com precisão a complexidade das lutas internas que o adolescente está enfrentando, e isso é fundamental para ajudar na mudança. Sendo uma oportunidade para pais e filhos compreenderem sua família de forma mais profunda, com benefícios concretos e a longo prazo.

Viviani finaliza dizendo que “pais e filhos se beneficiarão desse processo pois se tornarão mais conscientes. Na maioria das vezes, as lutas de um adolescente despertam as lutas que os próprios pais vivenciaram em sua própria adolescência. Distinguir entre quem é o adolescente e quem eles temem que ele seja, pode aliviar muito o sofrimento de todos”.

Diretoria Instituto Viva

Diretoria Executiva

Presidente: Viviani Cristina Rosada

Vice-Presidente: Daniela Menochelli

Tesoureira: Talita Domingos de Souza

Secretária: Renata Perazoli

Conselho Fiscal

Luciano Ribeiro da Cruz: 1º Conselheiro

Maria Ângela Barbieri: 2ª Conselheira

Paulo Henrique de Souza: 3º Conselheiro