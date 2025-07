Com gol no final do jogo, Brais conquista o bicampeonato do Amador de Mogi Guaçu

O Brais F.C. é o grande campeão do 27º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão de Mogi Guaçu. Na final da competição, que aconteceu neste domingo, 29 de junho, no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, o Azulão da Zona Sul venceu o, até então, único invicto da temporada, o Santa Cruz, por 1 a 0 e conquistou o bicampeonato da 1ª Divisão.

Aos 48 minutos do segundo tempo, quando tudo indicava que o campeão seria decidido nas cobranças de pênaltis, o time do Jardim Brasília conseguiu marcar o tento do título com o jogador Daniel, o Big Mac. Com a conquista, o Brais levou para a casa o Troféu Wagner Lazarini Ribeiro – Wagão (falecido em 2024), e que era apoiador e torcedor da equipe vencedora.

Com 10 gols anotados, o atacante Paulo Henrique, o PH, do time do Brais, foi o artilheiro da competição. Já o goleiro menos vazado foi Matheus (Santa Cruz), que sofreu apenas seis gols nessa temporada. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), que organizou o campeonato, premiou o campeão de 2025 com R$ 4 mil e o vice-campeão com R$ 2 mil.

Segundo a Guarda Civil Municipal, cerca de cinco mil pessoas prestigiaram a final do Amador.

Competição

Em 2025, o 27º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão de Mogi contou com a participação de 12 times e teve três meses e meio de duração.