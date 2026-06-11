Cultura Rock terá shows das bandas Trilha Zero e Bad Coming em Artur Nogueira

Evento acontece nesta quinta-feira (11), às 20h, na Réplica da Estação, reunindo amantes do rock em mais uma edição da tradicional programação cultural do município

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove nesta quinta-feira (11) mais uma edição do Cultura Rock, reunindo músicos e amantes do gênero em uma noite especial de celebração à música. O evento contará com apresentações das bandas Trilha Zero e Bad Coming, que levarão ao público repertórios marcados por clássicos do rock, além de interpretações de sucessos que atravessaram gerações.

Tradicional no calendário cultural do município, o Cultura Rock tem como objetivo valorizar artistas, fortalecer a cena musical regional e oferecer opções de lazer e entretenimento para a população. A iniciativa reúne diferentes estilos e vertentes do rock, proporcionando uma experiência diversificada ao público.

TRILHA ZERO

Formada por cinco amigos apaixonados por rock’n’roll, a Trilha Zero leva ao palco clássicos do rock nacional e internacional, além de músicas autorais presentes em seus EPs disponíveis nas plataformas digitais. A banda é conhecida pela energia de suas apresentações e pela mistura de influências do rock brasileiro.

BAD COMING

Com influências dos anos 2000, a Bad Coming apresenta um repertório que transita entre o pop rock e o metalcore. O grupo aposta em versões de artistas e bandas que marcaram a década, levando ao público uma apresentação dinâmica, que combina peso, nostalgia e diversão.