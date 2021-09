Defesa Civil Contem incêndio após 10 horas de combate

A Defesa Civil de Artur Nogueira auxiliou a Defesa Civil de Cosmópolis em um incêndio florestal que aconteceu neste domingo (19) na cidade vizinha. O fogo iniciou por volta do meio-dia e foi contido após ação de ambos os órgãos.

Ao serem solicitados para prestar apoio, os representantes da Defesa Civil nogueirense se dirigiram até o local onde o fogo estava se alastrando, próximo ao pedágio do município cosmopolense. Assim, com muito trabalho, após 10 horas, foi possível apagar o incêndio que consumiu cerca de 230 mil metros quadrados de vegetação.

De acordo com o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, dr Roberto Daher, como um incêndio pode causar inúmeras catástrofes ambientais por se alastrar com muita rapidez, era preciso redobrar o suporte para que o problema fosse contido. “Não seria possível conter o fogo se não houvesse um trabalho em equipe. Afinal, foram das 12h até às 22h tentando conter as chamas. Sem dúvidas, foi uma operação de grande êxito”, elogia.

O coordenador da Defesa Civil de Artur Nogueira Cícero Gomes destaca que, com preparo e agilidade, a equipe se organizou e seguiu à cidade vizinha com um caminhão e uma caminhonete para ajudar no combate ao incêndio. Além deles, os brigadistas de uma empresa do ramo de insumos farmacêuticos e o Corpo de Bombeiros de Limeira também atuaram na ocorrência.

Investigações

A Coordenadoria da Defesa Civil de Artur Nogueira informou que há suspeitas de que o incêndio tenha origem criminosa, pois foi encontrado no meio da mata uma cabana com latas de tintas de marca de fogo. Para saber as causas concretas, o Corpo de Bombeiros irá acionar a Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e Controle de Poluição das Águas (Cetesb) e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado para abrir investigações contra o caso.