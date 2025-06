Cristiane Freitas visita Holambra e acompanha curso de capacitação

Primeira-dama do Estado esteve na cidade nesta sexta-feira (13) para conhecer atividades do curso de Auxiliar de Cozinha

A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, visitou Holambra nesta sexta-feira, 13 de junho, para acompanhar as atividades do curso de Auxiliar de Cozinha, oferecido por meio do programa Caminho da Capacitação, do Governo Estadual.

Cristiane foi recepcionada pelo prefeito Fernando Capato; pela presidente do Fundo Social de Holambra, Yvonne Schouten Capato; por Ivone Esperança, esposa do vice-prefeito do município; por diretores municipais e vereadores. Ela experimentou um prato preparado pelos alunos durante o curso, percorreu diversos pontos turísticos da cidade, gravou vídeos e fez fotos.

“Muito obrigada pela parceria. Quando Governo do Estado e município andam juntos a gente realiza muitas coisas para a população”, disse. “Essa cidade é linda. Obrigada pela acolhida.”

Durante esta etapa da iniciativa também está sendo realizado no município o curso de Gastronomia com Reaproveitamento de Alimentos. As aulas começaram no dia 9 e seguem até 24 de junho em uma carreta adaptada, estacionada ao lado do Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink. O espaço, que funciona como uma sala de aula móvel, conta com infraestrutura completa para o ensino teórico e prático. A atividade é promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Fundo Social, com apoio técnico do Centro Paula Souza.

A primeira-dama do município destacou a importância da ação para a população. “É uma alegria ver Holambra participando de um projeto tão significativo”, afirmou Yvonne. “Os cursos capacitam, oferecem novas perspectivas profissionais e contribuem diretamente para a geração de renda e inclusão social.

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação é parte dos esforços do Governo do Estado no combate à pobreza. O programa está inserido no SuperAção SP, atividade integrada para tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Serão disponibilizadas em todo o Estado mais de 30 carretas com 46 cursos profissionalizantes gratuitos em áreas como beleza, gastronomia e tecnologia. A ação tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação e empregabilidade para a população que mais precisa.