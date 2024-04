Defesa Civil de Itapira Capacita Atiradores do Tiro de Guerra 02-095 em Suporte Básico de Vida

Nos últimos dias 23 e 24 de abril a Defesa Civil de Itapira promoveu um importante treinamento voltado para os atiradores do Tiro de Guerra 02-095 da cidade. Sob a liderança do Coordenador Municipal de Defesa Civil Ronaldo Ramos da Silva e do Agente de Defesa Civil Marco Antônio da Silva os atiradores foram capacitados em técnicas essenciais de Suporte Básico de Vida.

O convite para ministrar o treinamento partiu do 2º Sgt Márcio Antônio Lawissch. Durante as sessões, foram abordadas diversas técnicas, com ênfase na Obstrução de Vias Aéreas, que engloba procedimentos para desengasgar bebês, crianças e adultos.

Além disso, os participantes aprenderam sobre o reconhecimento de vítimas em Parada Cardiorrespiratória, o correto acionamento dos serviços de emergência e a aplicação da manobra de reanimação cardiopulmonar. O treinamento também abordou outros temas relevantes, como o manejo de crises de convulsão.

Para Ronaldo Ramos da Silva, Coordenador Municipal de Defesa Civil, a capacitação dos atiradores é fundamental para a promoção da segurança e do bem-estar da comunidade. “É de extrema importância que estejamos preparados para lidar com situações de emergência, e essa iniciativa reforça o compromisso da Defesa Civil de Itapira com a formação de cidadãos conscientes e preparados para agir em momentos críticos”, destacou.

O treinamento evidencia a parceria entre a Defesa Civil e o Tiro de Guerra 02-095, reforçando o papel integrador dessas instituições na promoção da segurança pública e na proteção da vida em Itapira.