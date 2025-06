Corpus Christi aumenta buscas de passagens rodoviárias em 19%, segundo ClickBus

O último feriado prolongado do ano deve levar milhares de brasileiros às estradas

São Paulo, 16 de junho de 2025 – Último feriado prolongado do ano, Corpus Christi se aproxima e a expectativa é que a data tenha um impacto positivo tanto no turismo quanto no setor rodoviário nacional. Segundo dados da ClickBus, maior aplicativo de vendas de passagens rodoviárias do Brasil, o aumento na procura por passagens online para os dias próximos à data, celebrada no dia 19 de junho, já é de 19%, comparado ao mesmo período no ano passado.

“Em 2025, o feriado de Corpus Christi tem um papel ainda mais importante no calendário de viagens porque é o último feriado prolongado do ano. Muitas pessoas querem aproveitar a data para fazer uma pausa rápida, o que reflete diretamente no aumento da procura e venda de passagens rodoviárias.”, afirma Elbert Leonardo, VP comercial da ClickBus.

A pesquisa também destaca a busca por trechos com origem nas capitais e destino a cidades turísticas e do interior. Entre as rotas mais procuradas estão: São Paulo e Rio de Janeiro (em ambos sentidos), Salvador e Cruz das Almas, São Paulo e Curitiba (em ambos sentidos), Belo Horizonte e Rio de Janeiro, Salvador e Serrinha, e Belo Horizonte e São Paulo.

“Notamos uma leve variação na atitude do consumidor, que costuma realizar a compra da sua passagem na semana anterior ou até mesmo no dia da viagem. Essa mudança indica a aquisição de um comportamento mais estratégico por parte do viajante. Levando a entender que o mesmo começou a perceber os benefícios da compra antecipada também no modal rodoviário.”, conclui Elbert Leonardo, VP comercial da ClickBus.

