DENGUE: NEBULIZAÇÃO É INICIADA NA REGIÃO DO PARQUE DA IMPRENSA

A Prefeitura, por meio da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (5), uma nebulização costal na região do Parque da Imprensa.

O objetivo da ação é combater o mosquito Aedes Aegypti em sua fase adulta, quando ele voa, pica e transmite a dengue, sendo que a aplicação do inseticida será realizada nos pontos do bairro em que há o registro de casos positivos da doença.

O serviço é executado pela empresa terceirizada Sime Prag do Brasil.

O veneno utilizado na nebulização é comprado pelo Ministério da Saúde que faz a distribuição aos Estados que, em seguida, encaminham para a Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) antes de chegar ao Município que executa o combate ao mosquito da dengue.

Os funcionários exercem o serviço uniformizados e identificados com crachás e a população da área nebulizada recebe as orientações necessárias com antecedência por meio de panfletos como o que deve ser guardado, coberto e quanto tempo a família e os animais de estimação devem permanecer fora do imóvel após a aplicação do inseticida.

Mogi Mirim fechou o mês de janeiro com 11 casos positivos da doença. Com isso, vale ressaltar que a melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti eliminando objetos que podem se tornar possíveis criadouros, como vasos de plantas, pneus, garrafas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.

E no próximo dia 8, quinta-feira, uma equipe da Vigilância Ambiental realizará uma ação educativa, durante todo o dia, no Terminal Municipal de Ônibus, para orientar e informar a população sobre a Dengue.