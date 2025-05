Criminosos são presos por estelionato com carga avaliada em R$ 35 mil na SP-340

Dupla foi abordada pelo TOR durante patrulhamento tático em Jaguariúna; vítima reconheceu os bens

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (26) por envolvimento em crime de estelionato. A ação foi conduzida pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), vinculado ao 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), durante patrulhamento pela Rodovia SP-340, em Jaguariúna (SP).

A abordagem ocorreu por volta das 21h05, no km 128 da pista sul. Os policiais da 2ª Companhia receberam informações de que um veículo FIAT Strada branco estaria se deslocando de Espírito Santo do Pinhal com destino a Diadema, transportando produtos adquiridos por meio de fraude.

O veículo foi localizado e parado pela equipe, sendo ocupado por dois suspeitos. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, dentro do automóvel estavam duas cervejeiras de cor branca e um processador de alimentos — todos identificados como produtos oriundos de estelionato, avaliados em aproximadamente R$ 35 mil.

A vítima foi contatada e reconheceu os bens como sendo de sua propriedade. Diante da confirmação, os criminosos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Jaguariúna, onde permanecem à disposição da Justiça.