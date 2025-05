Polícia Militar apreende drogas e identifica trio envolvido em tráfico em Mogi Guaçu

Ação ocorreu após denúncia anônima; dois adolescentes e um adulto confessaram participação no crime

Na tarde da última sexta-feira (23), a Polícia Militar de Mogi Guaçu apreendeu entorpecentes e identificou três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no bairro Jardim Itacolomy. A ação teve início durante patrulhamento de rotina, após denúncia anônima sobre movimentações suspeitas na região.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram dois adolescentes em atitude suspeita. Ambos foram abordados e identificados, sendo constatado que eram menores de 18 anos. Com um deles, os agentes encontraram R$ 20 em dinheiro. Em buscas pelo entorno, os policiais localizaram nove pedras de crack escondidas no gramado e treze microtubos contendo cocaína, posicionados em frente a um comércio.

Questionados, os adolescentes admitiram envolvimento com o tráfico e revelaram o endereço onde estaria armazenado o dinheiro arrecadado com a venda das drogas. A equipe policial então se dirigiu à residência apontada, onde foram recebidos por um adulto. Ele confessou participação no crime.

No imóvel, foram encontrados R$ 290 escondidos em maços de cigarro no quintal. Sobre a geladeira, havia ainda duas porções de maconha e uma pedra de crack.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. Todo o material foi apreendido. Os adolescentes infratores foram liberados e entregues aos cuidados de seus responsáveis legais. O adulto envolvido também foi liberado após prestar depoimento.