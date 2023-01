Dengue: Prefeitura esclarece sintomas e reforça cuidados em Artur Nogueira

Quando há suspeita, Saúde orienta o morador procurar o PSF mais próximo de casa para avaliação

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde, orienta a população sobre os procedimentos em casos de sintomas de dengue. As recomendações se fazem necessárias após a temporada de chuvas, que facilita a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Quando há suspeita, a Administração Municipal orienta o morador a procurar o Posto de Saúde Familiar (PSF) mais próximo para avaliação de um profissional de saúde, onde é preenchida notificação e agendado a coleta de sangue.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde do município, Milena Sia Pierin, todos os casos confirmados e/ou suspeitos do município são recebidos pelo departamento que, por sua vez, os encaminha para os agentes controladores de vetor. Os mesmos são responsáveis por acompanhar caso a caso.

“Quando há confirmação, os agentes vão até às casas desses moradores, onde é feito todo um trabalho de orientação aos familiares, incluindo distribuição de panfletos informativos. Os materiais também são entregues frequentemente nas escolas”, explica Milena.

Ela frisa que em caso de dúvidas sobre sintomas ou procedimentos, o morador também pode se dirigir a um dos PSFs para esclarecimentos com os profissionais da saúde.

EVITE ÁGUA PARADA

A secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado, orienta que para prevenir as doenças transmitidas pelo inseto é fundamental evitar o acúmulo de água parada, onde ocorre a proliferação do mosquito.

“É preciso aumentar os cuidados para evitar água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas e outros recipientes que possam permitir a reprodução do mosquito. São medidas extremamente simples, numa varredura rápida, de 15 minutos, você pode impedir a proliferação do mosquito e fazer a sua parte no combate à dengue”, frisou.

Vale destacar que os casos de dengue podem ser tratados em todos os 12 PSFs da cidade, bem como no pronto-socorro do Hospital Municipal.

SINTOMAS

De acordo com as autoridades de Saúde, os sintomas da dengue podem ser muito semelhantes aos da Covid-19. São eles:

– Febre alta

– Dores de cabeça

– Cansaço

– Dor muscular e nas articulações

– Indisposição

– Enjoos

– Vômitos

– Manchas vermelhas na pele

– Dor abdominal (principalmente em crianças)