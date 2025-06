Trabalho da Saúde Mental de Santo Antônio de Posse é selecionado em projeto nacional da Fiocruz

Santo Antônio de Posse teve uma experiência local da rede de saúde mental selecionada para o Projeto Nós na Rede, uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz Brasília. O projeto tem como objetivo qualificar profissionais que atuam na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), promovendo práticas voltadas à desinstitucionalização, à redução de danos e ao cuidado humanizado.

O relato de experiência selecionado, intitulado “Oficinas Terapêuticas de Prevenção ao Suicídio: Musicoterapia, Dança Circular e Arteterapia”, foi elaborado por Matheus Gabriel Andrade Nobre Frezzato Fernandes, da Secretaria Municipal de Saúde, com coautoria do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), Atenção Básica, Secretaria Municipal de Saúde e Supervisão de Gestão. O trabalho compartilha as ações realizadas durante o Setembro Amarelo no município, incluindo palestras, oficinas, caminhadas e atividades de integração comunitária com foco na prevenção ao suicídio e na valorização da vida.

Além de representar o município em nível nacional, a seleção garantiu a oferta de 40 vagas no curso de qualificação do projeto para profissionais do CAPS I e do Núcleo de Atenção Psicossocial Referenciado (NAPr). A formação, com carga horária de 120 horas e modelo híbrido (presencial e a distância), será promovida em encontros presenciais realizados no município de Jaguariúna.

Com foco em dois eixos principais — acolhimento e cuidado a pessoas em sofrimento psíquico e em conflito com a lei, e atenção a usuários de álcool e outras drogas —, o curso visa fortalecer o papel dos CAPS como articuladores do cuidado no território, ampliando sua capacidade de atuação e de transformação social.